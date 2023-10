Samsung Galaxy Ring in ritardo: il lancio potrebbe slittare di un anno

Negli scorsi mesi, una serie di rumor aveva previsto che il Samsung Galaxy Ring sarebbe stato presentato all'inizio del 2024: l'anello smart del colosso coreano, addirittura, avrebbe rubato la scena ai Galaxy S24 nel corso del primo evento Unpacked del prossimo anno. Ora, invece, sembra che il Galaxy Ring sia stato posticipato di quasi un anno.

Secondo il portale coreano The Elec, che solitamente è uno dei meglio informati per quanto riguarda le novità dal mondo Samsung, il Galaxy Ring arriverà nel primo trimestre del 2025, anziché nel primo trimestre del 2024. Se lo sviluppo dovesse procedere particolarmente bene, invece, il device verrà rilasciato nel terzo trimestre del 2024, alla fine dell'estate prossima.

Stando a The Elec, il Galaxy Ring non sarebbe ancora pronto per la commercializzazione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'hardware e il software del prodotto sarebbero ultimati, mentre persino lo sviluppo delle sue feature esclusive sarebbe completo. Tuttavia, il prodotto sarebbe ancora "troppo grosso" per essere messo in vendita: il problema, dunque, starebbe tutto nel design e nelle dimensioni del device.

Samsung sta lavorando al Galaxy Ring ormai da tempo, perciò l'indiscrezione arriva come un fulmine a ciel sereno, soprattutto considerato che si tratta di un posticipo di quasi un anno per un prodotto che dovrebbe essere ormai pressoché ultimato. Secondo The Elec, comunque, Samsung starebbe decidendo se rimuovere alcuni sensori per ridurre le dimensioni del Galaxy Ring o se cercare di miniaturizzarne tutte le componenti: quest'ultimo processo, in particolare, potrebbe richiedere diversi mesi.

Inoltre, è stato anche svelato che il Galaxy Ring arriverà in diverse "taglie", e non in una misura unica adatta a tutti: ci saranno dunque diversi modelli dell'anello, che secondo The Elec saranno almeno quattro. Altro problema che avrebbe fatto slittare l'uscita del device sarebbero delle difficoltà legate all'ottenimento delle licenze mediche connesse a quest'ultimo, che potrebbero arrivare solo a fine 2024.

Per questo, il Galaxy Ring potrebbe essere annunciato insieme a Galaxy Z Flip e Z Fold 6, durante un evento Unpacked previsto per l'inizio del mese di agosto o per la fine del mese di luglio, oppure potrebbe essere posticipato al mese di gennaio o di febbraio 2025, con un lancio in parallelo ai Samsung Galaxy S25.