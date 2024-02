Samsung Galaxy Ring si fa vedere al MWC: i nuovi scatti mostrano il design

La presenza del Samsung Galaxy Ring al MWC era stata preannunciata e sebbene Samsung non abbia ancora tolto completamente il velo dal suo anello intelligente, sono arrivati degli importanti aggiornamenti sullo stato dei lavori.

In occasione della fiera di Barcellona, infatti, il colosso coreano ha pubblicato due nuove fotografie che mettono in mostra il design del dispositivo indossabile, sia da indossato che non. Come si può vedere dalla gallery in calce, l’anello riprende il design di quelli “tradizionali” e sarà caratterizzato da una scocca completamente liscia con finitura color argento che lo renderà praticamente indistinguibile dagli anelli che si trovano nelle gioiellerie.

In uno degli scatti si vede l’utente interagire con un’applicazione, dove viene mostrato un “Vitality Score” ma anche informazioni sul sonno, l’attività fisica ed il livello di stress. Sebbene Samsung non abbia posto l’accento sull’applicazione, questa fotografia di fatto conferma che si tratterà di un dispositivo che guarderà molto al benessere degli utenti e che sarà in grado di monitorare tutti i parametri di salute più importanti.

Nessuna informazione sulla data di presentazione, tanto meno sul resto delle specifiche. Secondo i rumor emersi in rete, il reveal ufficiale potrebbe avvenire nel corso del prossimo evento Unpacked dedicato ai Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, in programma nella seconda metà dell’anno. Improbabile un evento dedicato solo a Galaxy Ring.