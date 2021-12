Samsung Galaxy S10 verso Android 12: in arrivo beta One UI 4.0

Non sarà soltanto Samsung Galaxy Note 10 a ricevere Android 12 grazie all’aggiornamento a One UI 4.0, la cui beta arriverà a breve anche in Europa. Pure la serie Samsung Galaxy S10 otterrà One UI 4.0 con un update dedicato nel corso dei primi mesi del 2022: la società sudcoreana ha infatti confermato il suo arrivo imminente in beta.

Come nel caso di Galaxy Note 10 e altri dispositivi mobili dell’azienda asiatica, anche Samsung Galaxy S10, S10 5G, S10e e S10+ saranno soggetti allo stesso trattamento. Innanzitutto, la fase iniziale di test resterà riservata agli utenti sudcoreani, così da provare la stabilità del sistema sul mercato domestico. Solo di seguito il rilascio avverrà anche in Europa, sempre in beta prima e poi sotto forma di aggiornamento stabile definitivo.

Per entrare a fare parte dei tester sarà necessario, come sempre, iscriversi al programma Beta tramite l’app Samsung Members. Si prevede un’uscita dai confini della Corea del Sud nel gennaio 2022 con il rilascio in India; successivamente, One UI 4.0 arriverà in Occidente. I nostri lettori italiani che possiedono uno smartphone della famiglia Galaxy S10 dovranno quindi aspettare fino a febbraio o marzo 2022, molto probabilmente. Se non altro, la conferma del suo rilascio è un ottimo segnale.

Restando nel mondo Samsung, oggi abbiamo visto come la società ha lanciato il Cashback di Natale sull’acquisto di TV Neo QLED fino al 24 dicembre, con rimborsi fino a 700 Euro.