Samsung Galaxy S10: aperta la pagina ufficiale USA, spedizioni a partire dall'8 marzo

L'annuncio della gamma Galaxy S10 di Samsung avverrà il prossimo 20 febbraio, ma la società sudcoreana ha già aperto una pagina dedicata sul sito ufficiale USA, dove gli utenti possono "prenotare" un'unità e ricevere svariati sconti. Non mancano delle interessanti informazioni, come il fatto che le prime spedizioni partiranno il prossimo 8 marzo.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di The Verge, Samsung ha ufficializzato il fatto che portando indietro un "vecchio" smartphone della società si potranno ottenere fino a 550 dollari di sconto e, esprimendo il proprio interesse all'acquisto sul sito ufficiale, è possibile ottenere un buono da 50 dollari da spendere per gli accessori. Chiaramente stiamo parlando di una promozione attualmente disponibile solamente negli Stati Uniti d'America: chissà se la società sudcoreana la porterà anche in Italia.

Insomma, non è ancora possibile effettuare il preorder di Samsung Galaxy S10, ma si tratta solamente di una pre-registrazione. Tuttavia, questo va essenzialmente a confermare i precedenti rumor, che parlavano proprio di un arrivo sul mercato fissato per l'8 marzo. Questo potrebbe significare che i vari leaker erano veramente a conoscenza delle intenzioni della società californiana e che quindi le caratteristiche tecniche trapelate online siano corrette. Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirne di più.