Samsung Galaxy S10, sta per arrivare One UI 3.0 con Android 11

Dopo l’approdo dell’aggiornamento alla One UI 3.0 basata su Android 11 per Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+, ora il colosso sudcoreano ha ufficialmente lanciato la stessa interfaccia utente rinnovata alla serie di smartphone Galaxy S10, anche se inizialmente avrà alcune limitazioni nella diffusione.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di SamMobile, infatti, Galaxy S10e e il Galaxy S10 5G saranno i primi modelli a ricevere One UI 3.0, ma solo per gli utenti residenti in Svizzera. Al momento, l’update non sembra essere disponibile in nessun'altra regione, ma questa è una prassi di casa Samsung: lanciarlo solamente in alcuni paesi selezionati, ricevere il feedback degli utenti e poi espandere in maniera ancora più ampia.

A breve anche Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus riceveranno One UI 3.0 e l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde, quindi si tratterà soltanto di un’attesa di qualche settimana. Se siete in possesso di uno smartphone della serie Galaxy S10, potrete verificare la disponibilità dell’aggiornamento selezionando l'opzione Scarica e installa nel menu Impostazioni > Aggiornamento software sul dispositivo. Il consiglio rimane quello di eseguire il backup di tutti i dati importanti sul tuo telefono in attesa dell’arrivo dell’update anche per noi clienti italiani.

Per sapere invece quando arriverà sui vostri smartphone Samsung attualmente ancora non supportati, ecco a voi la roadmap completa della distribuzione di One UI 3.0. Rimanendo però nel mondo Samsung, sono trapelati nuovi rumor riguardanti Samsung Galaxy S21 Ultra: il prossimo top di gamma dovrebbe giungere sul mercato con una fotocamera anteriore da ben 40 megapixel.