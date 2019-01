Samsung Galaxy S10 al centro di un gigante leak: specifiche, prezzo e uscita

Dopo che Samsung ha annunciato l'evento di presentazione di Galaxy S10, fissato per il prossimo 20 febbraio, sembra che nelle ultime ore lo smartphone sia finito nel mirino di alcuni leaker, che stanno svelando molte informazioni legate al nuovo flagship della società sudcoreana. Facciamo il punto della situazione.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena, uscirà anche una variante 5G di Samsung Galaxy S10 (forse chiamata S10 X), che dovrebbe approdare sul mercato il prossimo 29 marzo. Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus dovrebbe invece uscire il prossimo 8 marzo. Tutte le date sarebbero legate alla Corea del Sud, mentre non è chiaro quando gli smartphone citati dovrebbero arrivare in Europa.

Parlando di prezzi, questi ultimi dovrebbero essere compresi tra i 1400 dollari e i 1600 dollari (ovvero tra i 1230 euro e i 1400 euro circa al cambio attuale) per la variante più performante, mentre Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe essere venduto a un costo di partenza di 700 dollari (circa 610 euro al cambio attuale).

Il leak suggerisce anche che la variante 5G monterà sei fotocamere in totale, 10/12GB di RAM, 512GB/1TB di memoria interna e una batteria da ben 5000 mAh. Samsung Galaxy S10 Plus dovrebbe invece averne una da 4000 mAh. Inoltre, Samsung Galaxy S10 X dovrebbe anche disporre di un pannello Super AMOLED da 6,7 pollici. Non mancano anche indiscrezioni relative al software, secondo le quali ci sarà una modalità chiamata "Life Pattern", che dovrebbe adattarsi all'uso quotidiano dello smartphone da parte dell'utente.