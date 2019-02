Samsung Galaxy S10+: confermata la versione con 12gb di RAM ed 1tb di memoria

A cinque giorni dall'evento Unpacked 2019 di Samsung, nel corso del quale sarà svelata la nuova gamma di smartphone Galaxy S10, una popolare piattaforma di benchmarking ci dà un'altra conferma sulla scheda tecnica del modello Plus.

Su AnTuTu infatti ha fatto capolino un nuovo modello del Samsung SM-G975F, attraverso cui si identifica il modello ultratop della linea. La particolarità è data dal fatto che la variante analizzata dal sito di benchmark include ben 12 gigabyte di RAM ed 1 terabyte di memoria interna, segno che i rumor emersi in precedenza che puntavano proprio ad una versione del genere corrispondevano alla realtà. Il modello ha riportato un punteggio di 326.185, con processore Exynos 9820 e GPU Mali-G76.

Samsung quindi mira ad alzare ulteriormente l'asticella, ma resta da capire quale sarà il prezzo che verrà imposto a questo modello, che potrebbe a tutti gli effetti configurarsi come il più costoso della storia della gamma.

A fianco del modello Plus, ricordiamo, sarà presentata anche la versione classica Galaxy S10 e la Galaxy S10e, le cui specifiche tecniche complete sono state svelate qualche giorno fa da GSMArena. Per le conferme di rito però bisognerà aspettare ancora qualche giorno: l'evento Unpacked è in programma il prossimo 20 Febbraio da San Francisco.