Samsung Galaxy S10 confermato in via ufficiale, ma non sarà il primo dispositivo 5G

E' arrivata nella giornata di oggi la conferma ufficiale da parte di Samsung in merito al nuovo flagship Galaxy S10. Ci ha pensato il solito Dj Koh ad annunciare il tutto.

Certo, l'esistenza di Samsung Galaxy S10 non era in dubbio e il tutto era essenzialmente scontato, ma una conferma ufficiale da parte della società sudcoreana è sempre benvenuta. Inoltre, il tutto si fa ancora più interessante grazie alle dichiarazioni di Dj Koh in merito.

In particolare, il tutto è avvenuto durante un evento di lancio di Samsung Galaxy Note 9 in Corea del Sud, dove Koh è stato interrogato in merito all'adozione da parte della società sudcoreana di tecnologie come il 5G e il display pieghevole. Ebbene, stando a quanto riportato da Wccftech, il Mobile Chief di Samsung avrebbe parlato direttamente di Galaxy S10, dichiarando che non sarà il primo smartphone dell'azienda a supportare le reti 5G. Insomma, Dj. Koh ha confermato in via ufficiale, forse ingenuamente, l'esistenza di Samsung Galaxy S10, svelandone anche la suddetta caratteristica.

Oltre a questo, il Mobile Chief di Samsung ha anche parlato di display pieghevoli, senza smentire l'esistenza del progetto Galaxy X e lasciando anzi intendere che Samsung voglia seguire proprio quella strada per il futuro. Insomma, siamo dinanzi a delle informazioni sicuramente interessanti.