Samsung Galaxy S10: ecco le immagini dei primi presunti prototipi ufficiali

Samsung Galaxy S10, che verrà ufficializzato il prossimo 20 febbraio in quel di San Francisco, è sempre più vicino, ma i rumor e i leak non sembrano voler finire. Infatti, recentemente sono trapelate online le immagini dei primi presunti prototipi ufficiali di S10 e S10 Plus.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena e AllAboutSamsung, il design è oramai confermato ed è quello che si è visto sul web nel corso degli ultimi mesi.

Tutti e tre i modelli (Samsung Galaxy S10E/S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus) dovrebbero disporre di un sensore di impronte digitali in-display (forse non funzionante con pellicole protettive), del jack audio da 3,5mm per le cuffie e del foro per la fotocamera. Tuttavia, il comparto fotografico dovrebbe differire, in quanto su S10E e su S10 dovrebbe esserci un singolo sensore anteriore mentre nella variante Plus dovrebbero essercene due. Oltre a questo, S10E dovrebbe avere una dual camera posteriore, mentre S10 e S10 Plus dovrebbero disporre di tre fotocamere.

Vi ricordiamo che dovrebbe uscire anche una variante 5G di Samsung Galaxy S10 (forse chiamata S10 X), che dovrebbe approdare sul mercato il prossimo 29 marzo. Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus dovrebbero invece uscire il prossimo 8 marzo. Tutte le date sarebbero legate alla Corea del Sud, mentre non è chiaro quando gli smartphone citati dovrebbero arrivare in Europa.

A proposito di prezzi, sono già emersi online quelli che potrebbero riguardare l'Italia, che sarebbero di 779 euro per S10 Lite (6/128GB), 929 euro per la variante 6/128GB di S10 e 1179 euro per quella da 8/256GB. Samsung Galaxy S10 Plus dovrebbe invece avere tre versioni: quella da 6/128GB potrà probabilmente essere acquistata a 1049 euro, quella da 9/512GB a 1299 euro, infine 12GB/1TB di memoria a 1599 euro.