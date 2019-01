Samsung Galaxy S10 ed S10+ certificati in Cina, prime conferme sulle specifiche

A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale, prevista per il 20 Febbraio nel corso dell'evento Unpacked 2019, emergono le prime conferme sulle specifiche tecniche del Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10+, in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

I due dispositivi sono infatti stati certificati in vari paesi, tra cui la Cina. Samsung infatti ha appena ricevuto la certificazione da parte dell'agenzia cinese 3C.

Galaxy S10 e Galaxy S10+ portano i numeri di modelli SM-G9730 ed SM-G9750, che arriveranno sul mercato con un caricatore da viaggio da 9,0 V / 1,67 A o 5,0 V / 2,0 A, molto simile a quello del Galaxy S9, Galaxy S9 Plus e Galaxy Note 9. Grazie alla tecnologia Adaptive Fast Charging, i caricabatterie saranno in grado di effettuare la ricarica completa del dispositivo in circa un'ora e quaranta minuti.

Per quanto riguarda le batteria, il Galaxy S10 dovrebbe sfoggiare una batteria da 3.500 mAh, mentre il Galaxy S10+ da 4.000 mAh. La versione entry level della linea, ovvero la variante meno costosa e di fascia medio-bassa, invece sarà basata su una batteria da 3.100 mAh, mentre il modello di fascia ultra alta con 5G probabilmente ne integrerà una da 5.000 mAh.

Per le conferme delle altre specifiche, bisognerà ancora aspettare un pò.