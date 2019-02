Samsung Galaxy S10 ed S10+: in rete un nuovo video hands on

Mentre mancano due giorni esatti alla presentazione ufficiale della linea Galaxy S10 di Samsung, che verrà svelata il prossimo 20 Febbraio nel corso dell'evento Unpacked 2019, sul web continuano ad emergere video ed informazioni sui dispositivi.

Questa volta su YouTube è stato presentato un video hands on in anteprime del Galaxy S10 e Galaxy S10+. Il filmato è stato rapidamente rimosso, ma molti utenti hanno fatto in tempo a scaricarlo ed a caricarlo nuovamente sulla piattaforma di Google, e potete guardarlo come sempre tramite il player presente in apertura.

La clip mostra il Galaxy S10 e Galaxy S10+ da vicino, e si concentra su molte delle novità che andremo a vedere nel corso del keynote di mercoledì prossimo, tra cui il display Infinity-O con le fotocamere montate nel foro frontale, il sensore per le impronte digitali in-display ed il jack per le cuffie da 3,5 millimetri. Il filmato mostra anche le fotocamere posteriori e la funzione di ricarica wireless, che quindi è confermata a dispetto dei rumor emersi in precedenza.

Un aspetto molto interessante del video è rappresentato dal fatto che mostra anche i nuovi auricolari wireless Galaxy Buds di Samsung, che possono essere ricaricati tramite l'S10 semplicemente appoggiandoli sulla scocca posteriore.

Nella clip non è ovviamente presente il Galaxy S10e di fascia bassa, ma sullo sfondo si intravede una versione gialla del dispositivo.