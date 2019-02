Samsung Galaxy S10: emergono nuovi render, ora anche in versione gialla

Oramai ogni giorno escono nuovi leak legati a Samsung Galaxy S10. Ebbene, questa volta sono trapelati online dei render che mostrano una sgargiante versione gialla del nuovo top di gamma della società sudcoreana.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di MySmartPrice e da Steve H. McFly, la nuova colorazione gialla è pensata per attirare un pubblico giovane. Sono anche trapelate le presunte dimensioni dei vari smartphone: Galaxy S10E (142,2 x 70,4 x 7,9mm), Galaxy S10 (149,9 x 71,4 x 7,8mm) e Galaxy S10 Plus (157,5 x 75,1 x 7,8mm).

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus dovrebbero uscire il prossimo 8 marzo. Tutte le date sarebbero legate alla Corea del Sud, mentre non è chiaro quando gli smartphone citati dovrebbero arrivare in Europa.

A proposito di prezzi, sono già emersi online quelli che potrebbero riguardare l'Italia, che sarebbero di 779 euro per S10 Lite (6/128GB), 929 euro per la variante 6/128GB di S10 e 1179 euro per quella da 8/256GB. Samsung Galaxy S10 Plus dovrebbe invece avere tre versioni: quella da 6/128GB potrà probabilmente essere acquistata a 1049 euro, quella da 9/512GB a 1299 euro, infine 12GB/1TB di memoria a 1599 euro.

Insomma, oramai sappiamo essenzialmente tutto sulla nuova gamma Galaxy S10 di Samsung. Non ci resta che attendere qualche settimana per la presentazione ufficiale.