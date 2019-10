Samsung Galaxy S10, via alla fase beta per Android 10

Samsung ha ufficialmente dato il via alla fase beta di Android 10 per gli smartphone della linea Galaxy S10, che include una nuova versione della One UI. In un comunicato stampa diffuso per annunciare il lancio, il colosso coreano ha affermato che la nuova versione introdurrà un nuovo sistema di notifiche.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, i popup saranno più piccoli, ma nel pacchetto sarà anche presenza una nuova modalità scura, che è stata migliorata, e tutte le funzioni tipiche di Android 10.

SamMobile è tornato sulla questione ed in un rapporto ha precisato che la beta dovrebbe essere disponibile in Corea del Sud, Germania e Stati Uniti. Gli utenti possono effettuare la verifica accedendo all'applicazione Samsung Members, che dovrebbe mostrare una notifica di disponibilità.

Il produttore ha precisato che sarà possibile effettuare l'installazione su Galaxy S10e, S10, S10 Plus ed S10 5G, ma come sempre consiglia di completare la procedura solo su un dispositivo secondario in quanto trattandosi di una beta potrebbero essere presenti ancora bug e malfunzionamenti che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento del dispositivo.

Come notato da molti, rispetto allo scorso anno il lancio della prima beta avviene in anticipo. Con l'S9 infatti la fase di prova era cominciata a metà Novembre, con la versione finale rilasciata a gennaio.