Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus si fanno vedere nuovamente in foto

L'evento di presentazione della nuova gamma Galaxy S10 di Samsung si avvicina sempre di più e, come per ogni top di gamma che si rispetti, rumor e leak non accennano a fermarsi.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di SAMMobile e WinFuture, quelli che si vedono nelle immagini sarebbero i prototipi ufficiali di Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus, in attesa di essere presentati durante l'evento Unpacked, che si terrà a San Francisco il prossimo 20 febbraio. Oltre a questo, il noto leaker Roland Quandt ha rilanciato l'indiscrezione che vuole il supporto alla ricarica wireless inversa da parte del nuovo top di gamma della società sudcoreana.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus dovrebbero uscire il prossimo 8 marzo. Tutte le date sarebbero legate alla Corea del Sud, mentre non è chiaro quando gli smartphone citati dovrebbero arrivare in Europa.

A proposito di prezzi, sono già emersi online quelli che potrebbero riguardare l'Italia, che sarebbero di 779 euro per S10 Lite (6/128GB), 929 euro per la variante 6/128GB di S10 e 1179 euro per quella da 8/256GB. Samsung Galaxy S10 Plus dovrebbe invece avere tre versioni: quella da 6/128GB potrà probabilmente essere acquistata a 1049 euro, quella da 9/512GB a 1299 euro, infine 12GB/1TB di memoria a 1599 euro.