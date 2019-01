Samsung Galaxy S10+ in arrivo con jack per le cuffie e tripla lente posteriore?

Ci avviciniamo sempre più alla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10 e sul web continuano ad emergere indiscrezioni ed avvistamenti dell'atteso top di gamma 2019.

Dopo aver parlato del Galaxy S10 Lite, il popolare leakster Ice Universe in un nuovo video pubblicato sul proprio canale ufficiale, e che vi proponiamo come sempre in apertura, mostra alcune specifiche tecniche della versione Plus, e lo fa tramite alcuni case del cellulare che ha ottenuto.

Ice Universe infatti si dice certo del fatto che sulla scocca posteriore troveremo una fotocamera a triplo obiettivo posta orizzontalmente (primario, grandangolare, zoom ottico 2x), ma la novità più interessante è rappresentata dal fatto che i case sembrano confermare la presenza del jack per le cuffie da 3,5 millimetri, per un'altra generazione.

Ice Universe è uno dei leakster più popolari ed affidabili del mercato: nell'ultimo anno ha pubblicato con successo le previsioni del Galaxy S9, Galaxy Note 9 e di iPhone Xr a varie settimane dal lancio, ecco perchè anche se non si tratta di conferme ufficiali le notizie pubblicate dallo stesso ci forniscono comunque delle importanti indicazioni su ciò che andremo a vedere tra qualche settimana.

Il Galaxy S10+ dovrebbe anche includere un lettore per le impronte digitali ad ultrasuoni ed il nuovo display Infinity-O, il cui nome riprende il foro della fotocamera frontale che nel corso dell'anno da poco cominciato potrebbe mandare in pensione il notch.