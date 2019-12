Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite potrebbero essere annunciati al CES 2020

Il 2019 si sta per concludere e le indiscrezioni in campo smartphone iniziano quindi, giustamente, a guardare a ciò che ci aspetterà durante il 2020: sembra che ne vedremo delle belle già a gennaio.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo (fonte originale: Korea Herald), i due smartphone potrebbero essere annunciati durante l'edizione 2020 del CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, che si terrà da martedì 7 gennaio a venerdì 10 gennaio. Secondo rumor trapelati in precedenza, durante l'evento dovrebbe comparire anche lo smartphone Xiaomi Mi MIX 4. Quale sarà il primo dispositivo mobile ad approdare sul mercato durante il prossimo anno? Al momento non lo possiamo sapere: quel che è certo è che le aziende cercheranno di contendersi questo primato.

Se siete interessati alle indiscrezioni riguardanti la presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite, vi rimandiamo alla nostra notizia di qualche giorno fa, dove potete trovare anche i primi render diffusi dai leaker. Vi ricordiamo, inoltre, che a inizio dicembre 2019 erano stati fatti circolare anche i presunti prezzi dei due smartphone. In particolare, in quel periodo le fonti parlavano di un costo di partenza di 669 euro per Galaxy S10 Lite e di 609 euro per Galaxy Note 10 Lite per quanto riguarda il mercato europeo.

I vari rumor e leak verranno confermati dall'azienda sudcoreana? Staremo a vedere: il CES 2020 non è poi così lontano!