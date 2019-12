Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite: trapelano i possibili prezzi europei

Si vocifera ormai da tempo di un possibile arrivo di due nuovi smartphone Samsung entro la fine dell'anno: Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite. Ebbene, adesso sono trapelate online alcune informazioni in merito al possibile prezzo di questi dispositivi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite in Europa dovrebbero costare rispettivamente 669 euro e 609 euro al momento del lancio. Infatti, i due dispositivi sono apparsi sul sito di un rivenditore slovacco, che potrebbe aver ottenuto i prezzi in anticipo.

Per quanto riguarda le altre indiscrezioni, Galaxy S10 Lite potrebbe chiamarsi Galaxy A91 in alcuni mercati, quindi non è ancora chiaro sotto quale nome potrebbe arrivare in Italia. Questo smartphone dovrebbe montare un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W.

Galaxy Note 10 Lite, che potrebbe invece chiamarsi Galaxy A81 in alcuni mercati, dovrebbe disporre del supporto alla S Pen e montare un processore Qualcomm Snapdragon 730/735, affiancato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

La presentazione dei due smartphone dovrebbe avvenire il 27 dicembre 2019. Per l'occasione, secondo alcune fonti Samsung starebbe pensando di lanciare anche due smartphone di fascia media chiamati Galaxy A71 e Galaxy A51, che a quanto pare potrebbero essere venduti rispettivamente a 469 euro e 375 euro. Le indiscrezioni si riveleranno veritiere? Staremo a vedere.