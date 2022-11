Anche Samsung Galaxy S10 Lite riceve Android 13: sarà il suo ultimo major update

Dopo il rilascio di Android 13 per Samsung Galaxy S20 FE, il gigante sudcoreano porta l’ultima versione del robottino verde su Samsung Galaxy S10 Lite, e sarà anche l’ultimo major update per tale smartphone. Anche questa settimana, insomma, si manifesta la volontà di Samsung di accelerare l’aggiornamento dei suoi dispositivi.

A riportare l’avvio della distribuzione di Android 13 su Samsung Galaxy S10 Lite sono stati gli attenti esperti di SamMobile, i quali hanno monitorato l’approdo dell’update in Spagna proprio in queste ore. Per tale ragione, crediamo che in Italia arriverà nei prossimi giorni.

Scendendo nel dettaglio, il firmware G770FXXU6HVK5 include le patch di sicurezza di novembre 2022 e molteplici migliorie per l’esperienza d’uso. Si parte dalle numerose opzioni di personalizzazione introdotte grazie a One UI 5.0, si passa per le prestazioni ottimizzate e si chiude il tutto con una interfaccia utente più pulita e facile da utilizzare.

L’update ad Android 13, ribadiamo, sarà l’ultimo grande aggiornamento di sistema operativo per il Samsung Galaxy S10 Lite, il terzo dal lancio avvenuto nel 2020. Infine, come da nostra prassi, consigliamo di verificare la disponibilità tramite Impostazioni > Aggiornamenti software al fine di ottenere Android 13 il prima possibile.

A metà novembre Android 13 è arrivato su Samsung Galaxy A52.