Samsung Galaxy S10 Lite (S10E): trapelano online i presunti render ufficiali

Dopo Samsung Galaxy S10 Plus, i leaker hanno preso di mira anche la variante Lite (S10E) del prossimo top di gamma della società sudcoreana. Infatti, sono trapelati online i presunti render ufficiali della versione "più economica" dello smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena, la fonte originale delle immagini che potete vedere in calce alla news è il noto leaker Roland Quandt, che ha spesso dimostrato di essere attendibile quando si parla di smartphone.

I presunti render ufficiali sembrano confermare tutti i rumor e leak apparsi online in precedenza. Infatti, possiamo vedere un display con dei bordi ridotti e un foro per la fotocamera posto in alto a destra nella parte anteriore. Sul retro si nota invece la dual camera posteriore seguita dal flash Dual LED.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy S10 Lite sarà probabilmente annunciato il prossimo 20 febbraio e dovrebbe arrivare sul mercato l'8 marzo. Stando a diverse fonti, il prezzo sarebbe fissato a 779 euro per la variante da 6/128GB. La versione europea farà probabilmente uso dell'Exynos 9820, un processore basato su un processo produttivo a 8nm e che offre un aumento del 20% delle prestazioni single-core e del 40% in termini di efficienza energetica rispetto a Samsung Galaxy S9, perlomeno stando a quanto dichiarato dalla società sudcoreana.