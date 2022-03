Samsung Galaxy S10 e Note 10 si aggiornano a One UI 4.1: le novità in arrivo

Sempre più smartphone della serie Samsung Galaxy si stanno aggiornando all’ultima versione di One UI, la numero 4.1. Dopo avervi segnalato l’aggiornamento in arrivo su Samsung Galaxy A52 5G, con l’aiuto di SamMobile vi avvisiamo dell’imminente rilasciodi One UI 4.1 su Galaxy Note 10 e Galaxy S10.

I colleghi di SamMobile hanno infatti ricevuto avviso da parte dei loro lettori dell’avvio della fase di rilascio dell’update in tutte le varie versioni di firmware: si parla del numero N97xFXXU7HVC6 per gli smartphone Galaxy Note 10 e Note 10+, G97xFXXUEHVC6 per Galaxy S10e, S10 e S10+, e infine G977BXXUBHVC6 per Galaxy S10 5G. Questa prima fase di release riguarderà nello specifico l’utenza svizzera, ergo il debutto dovrebbe essere imminente anche in Italia.

Quali sono le novità in arrivo? Oltre alla patch di sicurezza di marzo 2022, potrete trovare nuove funzionalità per app Samsung come Samsung Health, Smart Switch e SmartThings Find, l’inedita feature Google Duo Live Sharing per l’app dedicata alle videochiamate, nuove emoji in realtà aumentata e le funzionalità di fotoritocco Reflection Eraser e Shadow Eraser.

Queste novità e altre ancora saranno disponibili con One UI 4.1 nel corso dei prossimi giorni. Al momento del rilascio in Italia dell’aggiornamento riceverete una notifica di sistema che vi ricorda di scaricare e installare il pacchetto in questione. In caso contrario, recatevi su Impostazioni > Aggiornamenti software per controllare se è effettivamente disponibile.

Segnaliamo, in conclusione, che One UI 4.1 è in arrivo anche su Galaxy S21.