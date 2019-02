Samsung Galaxy S10: nuove conferme sul supporto al WiFi 6

Secondo quanto riportato da Droid Life, il Samsung Galaxy S10 sarà uno dei primi smartphone a supportare il Wi-Fi 6, il nuovissimo standard WiFi che garantisce connessioni più stabili e potenti senza fili.

La conferma è arrivata grazie ad alcune certificazioni ottenute dal Galaxy S10 e Galaxy S10+, che hanno fatto il loro debutto sul sito dell'FCC a poche settimane dalla presentazione ufficiale.

Il Galaxy S10 arriverà con tre numeri di modello: SM-G970U, SM-G973U ed SM-G975U. L'SM-G970U dovrebbe essere la variante meno costosa, battezzata Galaxy S10e e caratterizzata da solo una doppia fotocamera posteriore. L'SM-973U invece potrebbe essere il modello normale ("Galaxy S10") e l'SM-G975U sarà il Galaxy S10+. Tutti dovrebbero essere accomunati dal display Infinity-O.

I documenti dell'FCC confermano anche il Bluetooth LE, l'NFC ed MST (per Samsung Pay). Confermato anche il WiFi 802.11ax, meglio noto come WiFi 6 e che come spiegato poco sopra garantisce velocità più elevate, maggiore durata della batteria e reti più efficienti.

A poco più di quindici giorni dalla presentazione ufficiale, in programma il 20 Febbraio nel corso dell'evento Unpacked 2019, si chiude lentamente il cerchio intorno alla nuova linea di smartphone top di gamma della società coreana. Ovviamente vi terremo aggiornati con notizie ed approfondimenti in diretta dal keynote di San Francisco.