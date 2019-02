Samsung Galaxy S10: un nuovo teaser a pochi giorni dall'annuncio

A poco più di due settimane dall'annuncio ufficiale, Samsung ha rilasciato un nuovo teaser del Galaxy S10 e nello specifico della linea di smartphone che andremo a vedere il prossimo 20 Febbraio in occasione del keynote di San Francisco.

Il teaser, che vi proponiamo come sempre in apertura, ripercorre i dieci anni della serie in trenta secondi. Si parte dal Galaxy S1 all'S9.

L'aspetto più importante su cui si sofferma il filmato promozionale è il form factor dei dispositivi, segno che evidentemente con il Galaxy S10 saranno introdotte delle novità da questo fronte. I vari render trapelati nelle scorse settimane hanno infatti confermato la presenza del sistema fotografico Infinity-O per la lente frontale, che ha permesso al colosso coreano di aggirare il notch contro cui si è a più riprese scagliato negli ultimi mesi.

Samsung ha anche confermato che nel corso dell'evento del prossimo 20 Febbraio sarà lanciato il Galaxy S10, ma ovviamente non svela molti dettagli sulle specifiche tecniche.

Secondo gli ultimi rumor, dovrebbero arrivare sul mercato quattro verse varianti del dispositivo, tra cui una versione ultratop con supporto al 5G, sulla cui commercializzazione italiana ed europea non conosciamo molte informazioni.

Come sempre seguiremo l'evento in diretta con notizie ed approfondimenti, vi terremo aggiornati.