Samsung Galaxy S10 Plus: trapelano online i presunti render ufficiali

Samsung Galaxy S10 Plus sarà annunciato il prossimo 20 febbraio nell'apposito evento di San Francisco, ma oramai sappiamo praticamente già tutto sulla nuova gamma di smartphone della società sudcoreana. Oggi arriva un'ulteriore conferma: alcuni colleghi affermano di essere riusciti a mettere le mani in anticipo sui render ufficiali.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di The Verge e di 91Mobiles, quelle che potete vedere in allegato alla news dovrebbero essere le immagini ufficiali destinate alla stampa della variante Plus di Samsung Galaxy S10. I render sembrano inoltre confermare tutti i rumor e leak apparsi online in precedenza.

Possiamo infatti notare la presenza di uno schermo con bordi ridotti e con il design Infinity-O, che prevede la presenza di un foro per la dual camera anteriore. Non mancano anche le tanto vociferate tre fotocamere posteriori seguite da flash Dual LED.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus dovrebbero uscire il prossimo 8 marzo. Tutte le date sarebbero legate alla Corea del Sud, mentre non è chiaro quando gli smartphone citati dovrebbero arrivare in Europa.

A proposito di prezzi, sono già emersi online quelli che potrebbero riguardare l'Italia, che sarebbero di 779 euro per S10 Lite (6/128GB), 929 euro per la variante 6/128GB di S10 e 1179 euro per quella da 8/256GB. Samsung Galaxy S10 Plus dovrebbe invece avere tre versioni: quella da 6/128GB potrà probabilmente essere acquistata a 1049 euro, quella da 9/512GB a 1299 euro, infine 12GB/1TB di memoria a 1599 euro.