Samsung Galaxy S10: i preordini apriranno il 21 febbraio

Alcuni poster promozionali dell'evento di presentazione di Samsung Galaxy S10 hanno confermato la data in cui apriranno i preordini del nuovo top di gamma della società sudcoreana.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena, in Indonesia sono iniziati ad apparire i primi poster legati all'evento Samsung Unpacked, che si terrà il prossimo 20 febbraio (21 febbraio in Indonesia, per via del fuso orario). Fin qui nulla di strano, ma osservando attentamente il cartello pubblicitario, che potete vedere nell'immagine in calce alla news, si può leggere che i preorder inizieranno "il 22 febbraio". Ebbene, tenendo bene a mente il fuso orario, significa che in Europa i preordini apriranno il 21 febbraio, il giorno dopo l'evento di annuncio.

Vi ricordiamo che dovrebbe uscire anche una variante 5G di Samsung Galaxy S10 (forse chiamata S10 X), che dovrebbe approdare sul mercato il prossimo 29 marzo. Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus dovrebbero invece uscire il prossimo 8 marzo. Tutte le date sarebbero legate alla Corea del Sud, mentre non è chiaro quando gli smartphone citati dovrebbero arrivare in Europa.

A proposito di prezzi, sono già emersi online quelli che potrebbero riguardare l'Italia, che sarebbero di 779 euro per S10 Lite (6/128GB), 929 euro per la variante 6/128GB di S10 e 1179 euro per quella da 8/256GB. Samsung Galaxy S10 Plus dovrebbe invece avere tre versioni: quella da 6/128GB potrà probabilmente essere acquistata a 1049 euro, quella da 9/512GB a 1299 euro, infine 12GB/1TB di memoria a 1599 euro.