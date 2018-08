Samsung Galaxy S10: probabile tripla fotocamera da 16MP + 12MP + 13MP

La presentazione di Samsung Galaxy Note 9 è oramai alle spalle, con diversi utenti che non sono però rimasti entusiasti del tutto. Questi ultimi, però, non devono preoccuparsi, visto che la nostra attenzione passa sin da ora a Samsung Galaxy S10, che probabilmente monterà una tripla fotocamera posteriore.

A quanto pare, stando a quanto riportato da Wccftech, Samsung Galaxy S10 monterà un sensore principale da 12MP wide-angle, accompagnato da un super-wide-angle da 16MP e da un teleobiettivo da 13MP. Si parla poi di un zoom 3x lossless.

Vi ricordiamo che, stando a precedenti rumor, sono tre i modelli di Galaxy S10 attesi sul mercato: uno da 5.8 pollici, con sensore per le impronte classico, montato sul retro della scocca, e altri due, da 6.1 e 6.4 pollici, che dovrebbero vantare il nuovo chip a ultrasuoni per le impronte digitali, posizionato direttamente all'interno dello schermo. Una scelta, quella fatta da Samsung, che punta a differenziare i suoi flagship dalle tecnologie offerte dalla concorrenza, come il Face ID di Apple ed i sensori ottici posizionati sul display, tipici dei prototipi costruiti dalla maggior parte delle aziende cinesi.

Le indiscrezioni sono emerse dopo che la compagnia coreana avrebbe rimandato più volte, per poi non effettuarli, gli ordini dei chip necessari per la scansione dell'iride, una soluzione che in molti pensavano fosse destinata a fare il suo debutto proprio con Galaxy S10.