Samsung Galaxy S10: un produttore di cover conferma il design dei tre modelli

Il 20 febbraio si avvicina sempre di più e l'hype degli utenti continua salire: Samsung Galaxy S10 è oramai alle porte. Ovviamente, come per ogni top di gamma che si rispetti, il periodo prima del lancio è costellato di leak, che dipingono interamente lo smartphone coinvolto. Ebbene, ora è arrivata anche la conferma di un produttore di cover.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Wccftech e come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla news, tutti e tre i modelli (Samsung Galaxy S10E/S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus) dovrebbero disporre di un sensore di impronte digitali in-display (forse non funzionante con pellicole protettive), del jack audio da 3,5mm per le cuffie e del foro per la fotocamera. Tuttavia, il comparto fotografico dovrebbe differire, in quanto su S10E e su S10 dovrebbe esserci un singolo sensore anteriore mentre nella variante Plus dovrebbero essercene due. Oltre a questo, S10E dovrebbe avere una dual camera posteriore, mentre S10 e S10 Plus dovrebbero disporre di tre fotocamere.

Vi ricordiamo che dovrebbe uscire anche una variante 5G di Samsung Galaxy S10 (forse chiamata S10 X), che dovrebbe approdare sul mercato il prossimo 29 marzo. Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus dovrebbero invece uscire il prossimo 8 marzo. Tutte le date sarebbero legate alla Corea del Sud, mentre non è chiaro quando gli smartphone citati dovrebbero arrivare in Europa.

Parlando di prezzi, questi ultimi dovrebbero essere compresi tra i 1400 dollari e i 1600 dollari (ovvero tra i 1230 euro e i 1400 euro circa al cambio attuale) per la variante più performante, mentre Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe essere venduto a un costo di partenza di 700 dollari (circa 610 euro al cambio attuale).