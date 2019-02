Samsung Galaxy S10: questo è il primo sfondo ufficiale

Samsung Galaxy S10 continua a far parlare di sé. Infatti, a pochi giorni dall'annuncio della nuova gamma della società sudcoreana, che verrà svelata il prossimo 20 febbraio, è apparso online il primo sfondo ufficiale. Non ci sono molti dubbi sul fatto che quest'ultimo verrà montato sul flagship, in quanto la fonte è piuttosto affidabile.

In particolare, stando anche a quanto scritto dal noto leaker Ice Universe su Twitter, l'intera gamma Galaxy S10 farà uso di questo wallpaper, che ha una risoluzione di 2048 x 996 pixel con aspect ratio di 18,5:9. Come potete vedere nell'immagine presente qui sotto, lo sfondo dispone di un design con diverse sfumature di colore, che ricorda per certi versi i vecchi wallpaper della gamma Galaxy.

Vi ricordiamo che dovrebbe uscire anche una variante 5G di Samsung Galaxy S10 (forse chiamata S10 X), che dovrebbe approdare sul mercato il prossimo 29 marzo. Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus dovrebbero invece uscire il prossimo 8 marzo. Tutte le date sarebbero legate alla Corea del Sud, mentre non è chiaro quando gli smartphone citati dovrebbero arrivare in Europa. Per chi non lo sapesse, in Europa i preordini apriranno il 21 febbraio, il giorno dopo l'evento di annuncio.

A proposito di prezzi, sono già emersi online quelli che potrebbero riguardare l'Italia, che sarebbero di 779 euro per S10 Lite (6/128GB), 929 euro per la variante 6/128GB di S10 e 1179 euro per quella da 8/256GB. Samsung Galaxy S10 Plus dovrebbe invece avere tre versioni: quella da 6/128GB potrà probabilmente essere acquistata a 1049 euro, quella da 9/512GB a 1299 euro, infine 12GB/1TB di memoria a 1599 euro.