Samsung Galaxy S10 regala il Galaxy Watch Active fino al 6 Ottobre

Nuova interessante promozione lanciata oggi da Samsung e rivolta a coloro che intendono espandere l'ecosistema Galaxy. La società coreana infatti ha annunciato che fino al 6 Ottobre premierà coloro che acquisteranno un Galaxy S10 o S10+, che potranno portare a casa gratuitamente un Galaxy Watch Active Black del valore di 229 Euro.

Come accaduto in passato per i cashback e rimborsi, l'offerta è accessibile tramite la pagina dedicata in cui è presente l'ormai classica procedura per ricevere a casa il premio.

E' necessario infatti effettuare l'acquisto di uno dei tre smartphone della serie S10 entro il 6 Ottobre, dopo di che bisogna registrarlo nell'apposito form entro il 20 Ottobre allegando la prova d'acquisto e le informazioni richieste. Samsung provvederà a mettere a disposizione il premio presso il magazzino di DHL di Liscate, dove bisognerà recarsi con un documento identificativo ed una copia della mail.

Ogni destinatario dell'offerta potrà prendere parte all'operazione per un massimo di due volte, registrando ovviamente due prodotti diversi.

Di seguito la lista completa dei prodotti che danno diritto al premio:

Galaxy Galaxy S10 128GB, codice prodotto SM-G973F (tutte le colorazioni);

Galaxy Galaxy S10 512GB, codice prodotto SM-G973F (tutte le colorazioni);

Galaxy Galaxy S10+ 128GB, codice prodotto SM-G975F (tutte le colorazioni);

Galaxy Galaxy S10+ 512GB, codice prodotto SM-G975F (tutte le colorazioni);

Galaxy Galaxy S10+ 1TB, codice prodotto SM-G975F (tutte le colorazioni);

Galaxy Galaxy S10 5G, codice prodotto SM-G977B (tutte le colorazioni).

Il regolamento completo in formato PDF è leggibile a questo indirizzo.