Samsung: un Galaxy S10+ in regalo ai dipendenti licenziati in Cina

E' notizia di ieri la chiusura delle fabbriche Samsung in Cina , ed oggi emergono nuovi dettagli sulla vicenda. Secondo quanto raccontato da alcuni dipendenti dell'ultimo stabilimento cinese del colosso coreano, i dirigenti avrebbero dato loro dei regali di fine rapporto molto interessanti.

A molti infatti è stato regalato un Galaxy S10+, ma nella lista è presente anche un orologio da polso e per coloro che hanno lavorato per più di dieci anni nella fabbrica, addirittura un bonus in denaro. Ai dipendenti che sono stati sotto contratto per poco tempo, invece, Samsung ha regalato un Galaxy A80.

Le segnalazioni sono state riportate anche dalla stampa cinese, che nelle ultime ore ha dato ampio spazio alla vicenda dell'addio di Samsung al mercato locale.

Fino a qualche anno fa, il produttore di smartphone gestiva tre stabilimenti specializzati nella produzione di cellulari: uno a Shenzhen, un altro a Tianjin e l'ultimo, quello chiuso di recente, a Huizou. I prime due hanno chiuso i battenti nel 2018, mentre quello di Huizhou, situato nella provincia cinese di Guandgong, aveva aperto nel 1992 ed iniziato a produrre dispositivi nel 1993.

Coloro che si sono improvvisamente ritrovati senza lavoro (nonostante il ridimensionamento del personale in corso da tempo), potranno senza dubbio consolarsi con il nuovo top di gamma.