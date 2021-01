Samsung Galaxy S10, ritirato l'aggiornamento ad Android 11?

Arrivano notizie non esattamente delle più rosee per i possessori di uno smartphone della gamma Samsung Galaxy S10. Infatti, sembrano esserci alcuni inconvenienti legati all'ultimo update, che a quanto avrebbero portato l'azienda sudcoreana a prendere provvedimenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e SAMMobile, Samsung avrebbe deciso di ritirare l'aggiornamento, perlomeno in modo temporaneo. Infatti, sembra proprio che l'update non stia più raggiungendo gli smartphone degli utenti. Al momento in cui scriviamo non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Samsung, ma le fonti si dicono sicure del fatto che l'aggiornamento è stato sospeso. Ricordiamo che l'update coinvolto, iniziato a circolare a inizio gennaio 2021, è una build considerata stabile e porta con sé la One UI 3.0 basata su Android 11.

Stando alle prime segnalazioni degli utenti che hanno ricevuto l'aggiornamento sul proprio smartphone, sembra che l'update abbia introdotto alcuni bug. Più precisamente, a quanto pare alcune persone starebbero riscontrando temperature sulla scocca più elevate del solito durante l'utilizzo quotidiano e uno strano blur che compare nelle foto. In ogni caso, online la discussione è ancora attiva e qualcuno ipotizza che in realtà ci siano in gioco anche diversi altri problemi.

Insomma, se disponete di uno smartphone della serie Samsung Galaxy S10, per il momento meglio stare alla larga dall'aggiornamento.