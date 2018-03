Samsung Galaxy S10 rumor: Face ID in stile iPhone X? Caratteristiche tecniche e prezzo

Nonostante l'annuncio disia avvenuto solamente qualche settimana fa durante ildi, i colleghi delhanno già fatto trapelare i primi rumor sul suo successore:. Riconoscimento del volto in stile

Stando a quanto dichiarato da un "top industry insider" al The Sun, Samsung Galaxy S10 approderà sul mercato nel 2019, probabilmente nel mese di febbraio o marzo. "Riteniamo che il Galaxy S10 sia interamente dedicato alla tecnologia di riconoscimento facciale 3D", ha affermato l'insider.

Questo per "tenere il passo di Apple, che è in vantaggio su Samsung per quanto riguarda questa tecnologia". Ricordiamo che il Face ID della società di Cupertino utilizza i sensori posti nella parte anteriore di iPhone X per riconoscere il viso in modo estremamente dettagliato. Ciò vuol dire che l'utente può sbloccare lo smartphone usando il proprio volto e creare delle speciali emoji 3D "mappate" in base ai suoi movimenti facciali.

Samsung ha già introdotto delle emoji simili con Galaxy S9, ma non dispone ancora di una funzione Face ID avanzata come quella della società di Cupertino. Si parla poi di "esperienza VR migliorata", con la realizzazione di un nuovo visore meno economico del Samsung Gear VR ma con funzionalità avanzate. Per quanto riguarda il prezzo, si vocifera che Samsung Galaxy S10 verrà commercializzato a partire da 900 dollari.