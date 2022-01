Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e ricevono Android 12 in Italia: attenti all'update!

Non sono passati tanti giorni dal rilascio di Android 12 su Galaxy S10 Lite e Galaxy S20 FE anche in Italia, ma Samsung non sembra avere affatto intenzione di rallentare la diffusione dell’aggiornamento a One UI 4.0. Giusto nelle ultime ore nel Belpaese l’update è arrivato sull’intera gamma Samsung Galaxy S10.

In rete diversi italiani possessori di un dispositivo mobile tra Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e hanno segnalato al pubblico l’introduzione di Android 12 con personalizzazione One UI 4.0 sui detti smartphone. L’aggiornamento preannunciato dal produttore stesso a inizio dicembre tramite i forum sudcoreani è finalmente qui, ha un peso di circa 2,2 gigabyte e porta con sé la patch di sicurezza di dicembre 2021.

Le versioni firmware sono due e dipendono dalla versione dello smartphone: i codici noti sono G975FXXUEGULB e G975FOXMEGULB. Esse sono entrambi disponibili come aggiornamento Over The Air, ergo accessibili tramite Impostazioni > Aggiornamento software: se volete essere certi della disponibilità potete recarvi in tale sezione e procedere con la ricerca della patch, oppure semplicemente attendere pazientemente la notifica dedicata sul vostro smartphone, la quale arriverà non appena il sistema rileverà la possibilità di scaricare il pacchetto e installarlo.

A proposito di aggiornamenti, ricordiamo che Samsung Galaxy A72 sta ricevendo Android 12 un mese in anticipo rispetto alla tabella di marcia del produttore.