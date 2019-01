Samsung Galaxy S10 sarà presentato il 20 Febbraio, è ufficiale

A qualche minuto di distanza dall'indiretta conferma, tramite il proprio blog, del design del prossimo smartphone top di gamma 2019, il Galaxy S10, Samsung ha annunciato il primo evento Unpacked dell'anno, nel corso del quale sarà tolto il velo dall'intera gamma, che rumor alla mano dovrebbe essere composta da cinque dispositivi.

Samsung infatti in questi istanti sta diffondendo gli inviti alla stampa per partecipare all'evento Unpacked del prossimo 20 Febbraio, che si terrà alle ore 11:00 locali (le 19 italiane) presso il Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco.

Samsung, nell'invito si sofferma sul fatto che il 2019 segna il decimo anniversario della gamma Galaxy, e sul teaser è presente proprio il numero 10.

Inutile dire che nei prossimi giorni aumenteranno ulteriormente le indiscrezioni sulle specifiche tecniche dei dispositivi, sebbene nelle ultime settimane siano già aumentate vertiginosamente le voci.

Interessante notare che Samsung terrà l'evento Unpacked la settimana prima del Mobile World Congress, la fiera di Barcellona dedicata al mondo del mobile nel corso del quale ha sempre presentato il top di gamma della gamma Galaxy S. Il MWC di quest'anno evidentemente sarà usato come vetrina per permettere agli utenti ed alla stampa di provare gli smartphone presentati qualche giorno prima. L'appuntamento è per il 20 Febbraio.