Samsung Galaxy S10: un secondo display sulla fotocamera frontale?

Nuove indiscrezioni sul Galaxy S10, dopo la pubblicazione dei prezzi. Come ormai noto, l'intera gamma di smartphone targata Samsung includerà il display Infinity-O basato sulla tecnologia che ha permesso agli ingegneri di scongiurare il pericolo notch, massimizzando le dimensioni dello schermo.

I colleghi di LetsGoDigital hanno avvistato un nuovo brevetto di Samsung che descrive uno "smartphone a schermo intero con un'area di visualizzazione secondaria", il che implica l'integrazione di un piccolo display trasparente sulla parte anteriore della scocca, proprio sopra la fotocamera frontale.

Nell'infografica presentata dalla stessa Samsung vengono anche ipotizzati dei possibili utilizzi di questa piccola area di visualizzazione, che potrebbe essere usata per mostrare l'icona di un'applicazione per permettere di identificare una notifica, o altro. Il brevetto mostra anche un anello colorato intorno all'obiettivo, che potrebbe accendersi di rosso quando la fotocamera non è pronta per l'utilizzo e di verde quando lo è. L'anello, secondo molti, potrebbe anche fare da identificatore per lo stato di carica della batteria.

Un altro esempio riferisce che l'anello potrebbe lampeggiare nel momento in cui si attiva il timer della fotocamera. Il display secondario potrebbe anche mostrare animazioni, icone ed immagini statiche a risoluzione ovviamente inferiore rispetto allo schermo principale.

Non è da escludere una possibile integrazione già nel Galaxy S10, anche se appare improbabile.