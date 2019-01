Samsung Galaxy S10: sensore di impronte non funzionerà con pellicole protettive?

A quanto pare, il sensore di impronte in-display di Samsung Galaxy S10 potrebbe non funzionare correttamente se applicherete sul vostro smartphone una qualsivoglia pellicola protettiva. La notizia sta facendo il giro del mondo, ma non è ancora stata confermata ufficialmente da parte della società sudcoreana.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Gizchina, lo smartphone che verrà annunciato il prossimo 20 febbraio non sarà in grado di leggere l'impronta dell'utente se è presente una qualche tipo di protezione applicata sullo schermo. Infatti, Samsung avrebbe rivisto la tecnologia alla base di questa funzionalità, sfruttando gli ultrasuoni. Tuttavia, questo potrebbe comportare il succitato compromesso. Insomma, non ci resta che attendere delle conferme ufficiali da parte di Samsung.

Vi ricordiamo che dovrebbe uscire anche una variante 5G di Samsung Galaxy S10 (forse chiamata S10 X), che dovrebbe approdare sul mercato il prossimo 29 marzo. Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus dovrebbero invece uscire il prossimo 8 marzo. Tutte le date sarebbero legate alla Corea del Sud, mentre non è chiaro quando gli smartphone citati dovrebbero arrivare in Europa.

Parlando di prezzi, questi ultimi dovrebbero essere compresi tra i 1400 dollari e i 1600 dollari (ovvero tra i 1230 euro e i 1400 euro circa al cambio attuale) per la variante più performante, mentre Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe essere venduto a un costo di partenza di 700 dollari (circa 610 euro al cambio attuale).