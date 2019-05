Samsung Galaxy S10: ecco gli sfondi ufficiali gratuiti di Disney e Pixar

Il foro per la fotocamera dei nuovi smartphone Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10e è sin da subito stato al centro della creatività di chi realizza sfondi, che ha cercato di integrare questo peculiare design nell'ambientazione riprodotta dai vari wallpaper. Ebbene, ora sono disponibili gli sfondi ufficiali a tema Disney e Pixar.

In particolare, come legge anche sul sito ufficiale di Samsung, gli universi coinvolti per questa iniziativa sono quelli di Frozen, Gli Incredibili, Topolino e Zootropolis. "Una delle innovazioni pionieristiche della linea Galaxy S10 è la sua esperienza a tutto schermo, resa possibile dal display Infinity-O. [...] Grazie a precise tecniche di taglio laser, la fotocamera è stata nascosta nella parte destra del display per eliminare le distrazioni e offrire un'esperienza visiva cinematografica", afferma la società sudcoreana.

"Dal lancio della linea Galaxy S10, sono emersi molti sfondi accattivanti e creativi. Gli stessi utenti hanno creato e condiviso i propri sfondi progettati su misura per il display Infinity-O del Galaxy S10, sfruttando il design unico e il posizionamento del foro della fotocamera", ha scritto Samsung sul suo sito ufficiale.

Gli sfondi ufficiali a tema Disney e Pixar per Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10e possono essere scaricati gratuitamente tramite il Galaxy Store, insieme a diversi altri wallpaper.