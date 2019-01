Samsung Galaxy S10+ si mostra su Geekbench con i suoi 6GB di RAM

Galaxy S10 ed S10+ sono stati certificati qualche giorno fa in Cina, ed a poco più di un mese dalla presentazione ufficiale, prevista per il 20 Febbraio nel corso dell'evento Unpacked 2019, la variante Plus della linea trapela anche su Geekbench.

Nello specifico, sulla popolare piattaforma di benchmarking è trapelato un dispositivo battezzato Samsung SM-G975U, che a quanto pare dovrebbe essere il Galaxy S10+. Come accade in questi casi, è stata l'occasione per ottenere uno sguardo più ravvicinato alla scheda tecnica dello smartphone, anche grazie ai punteggi. In single-core infatti lo smartphone si è fermato a 3413, mentre il multi-core a 10256, il tutto grazie al processore Qualcomm Snapdragon 855 su cui probabilmente sarà basata una delle due varianti.

Il sito di benchmark ha anche confermato un'indiscrezione trapelata in precedenza e riguardante la memoria di RAM, che dovrebbe essere da 6 gigabyte, sebbene in molti sostengono che possa trattarsi del modello base, il quale potrebbe arrivare nei negozi affiancato da una variante da 8 ed addirittura un'altra da 12 gigabyte di RAM.

Il cellulare è basato su Android 9 Pie come sistema operativo. Secondo le precedenti indiscrezioni, Samsung dovrebbe anche utilizzare uno display Infinity-O da 6,44 pollici sulla variante Plus, con doppia fotocamera anteriore per i selfie integrata nel foro di cui vi abbiamo già parlato in precedenza e tre sul retro.

A livello di batteria invece si parla di 4.000 mAh, con il modello 5G che dovrebbe arrivare addirittura a 5.000 mAh.