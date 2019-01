Samsung Galaxy S10+ si mostra nella prima foto reale

Siamo ad un mese e tre giorni dalla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S10, prevista nel corso dell'evento Unpacked 2019 in programma il 20 Febbraio, e sul web continuano ad emergere indiscrezioni sulla linea di smartphone che andrà a presentare il colosso coreano.

L'ultima fuga di notizie di oggi, che si aggiunge a quella riguardante Geekbench, ci mostra il dispositivo nella variante Plus in una presunta foto reale, la prima della sua storia.

Come vi mostriamo in calce, il cellulare è stato intravisto nelle mani di un utente in Corea, su un servizio di trasporto pubblico. L'immagine mostra le enormi dimensioni del pannello e le telecamere Infinity-O integrate nel foro frontale, il metodo studiato da Samsung per aggirare la possibile integrazione del tanto odiato notch.

Lo scatto mostra anche delle cornici piuttosto spesse intorno al cellulare, ma a quanto pare il tutto sarebbe da imputare ad un case protettivo. Questa presunta fotografia sta già facendo il giro del mondo ed è stata pubblicata in anteprima sul forum privato Naver.com, salvo poi essere ripresa dal leakster Leakspinner, che in passato si è dimostrato essere piuttosto affidabile, su Slashleaks.

Il Galaxy S10+ dovrebbe includere uno schermo da 6,44 pollici, batteria da 4000 mAh ed uno spessore di 7,8 millimetri, a cui si aggiungono tre fotocamere posteriori e due anteriori.