Samsung Galaxy S10, ci siamo: Evleaks pubblica la prima presunta foto reale

Evleaks è oramai diventato una garanzia quando si parla di smartphone. Oggi il noto leaker ha pubblicato sul proprio profilo Twitter la prima presunta foto di Samsung Galaxy S10. Questo significa che probabilmente siamo vicini all'annuncio, che potrebbe arrivare durante la prossima edizione del Mobile World Congress di Barcellona (25-28 febbraio).

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di MSPowerUser e dal noto leaker Evleaks, Galaxy S10 dovrebbe sfoggiare un design completamente rivisto denominato Infinity-O. Nulla a che vedere con il display pieghevole Infinity-Flex, ma si parla di uno schermo "all-screen" senza notch e senza bordi con uno screen-to-body ratio del 93,4%. Quest'ultimo dovrebbe avere quattro possibili varianti: due da 5,8 pollici, una da 6,4 pollici e una da 6,7 pollici, tutte con risoluzione QHD+.

Praticamente sicura la presenza del foro per la fotocamera posto in alto sul display. A quanto pare sembra che potrebbe esserci anche una dual camera anteriore. Alcune versioni "secondarie" potrebbero però disporre del notch, in modo da risultare distinguibili sin dal primo sguardo. Non dovrebbero mancare un sensore di impronte digitali posto sotto allo schermo e una tripla fotocamera posteriore (sensore standard da 12MP f/1.5/f/2.4, grandangolare da 16MP f/1.9 e teleobiettivo da 13MP f/2.4). La batteria dovrebbe essere da 4000 mAh, mentre è già confermato il processore Exynos 9820.