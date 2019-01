Samsung Galaxy S10: trapelano i prezzi italiani e le colorazioni

Dopo la fotografia, che di fatto ha confermato il design dell'intera gamma, quest'oggi arriva una nuova informazione sulla linea Galaxy S10, che il colosso coreano dovrebbe presentare il prossimo 20 Febbraio nel corso dell'evento Unpacked.

I colleghi di TuttoAndroid infatti hanno avuto modo di mettere le mani su quelli che dovrebbero essere i prezzi ufficiali di tutte le varianti del dispositivo, confermando anche le colorazioni.

Il Galaxy S10 Lite infatti dovrebbe essere disponibile in nero, bianco, giallo e verde e nella configurazione con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, il tutto ad un prezzo di 779 Euro.

Il Galaxy S10 standard invece arriverà sul mercato con scocca nera, bianca e verde, ed in questo caso le varianti saranno due. Quella con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. secondo le informazioni trapelate, dovrebbe partire da 929 Euro, mentre quella con 8 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di storage da 1179 Euro.

Prezzi ovviamente più alti per la versione Plus, alle cui colorazioni nero, bianco e verde dovrebbero aggiungersi due versioni speciali, senza ceramica però. Tre le versioni a disposizione degli utenti: quella con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria potrà essere acquistata a 1049 Euro, quella con 9 gigabyte di memoria volatile e 512 gigabyte di storage da 1299 Euro, ed infine quella con 12 gigabyte di RAM ed 1 terabyte di memoria a 1599 Euro.

Come sempre vi invitiamo a prendere il tutto con le molle in quanto non si tratta di informazioni ufficiali.