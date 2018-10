Samsung Galaxy S10: tre varianti dello smartphone confermate da una certificazione

Emergono in rete nuove indiscrezioni sul prossimo smartphone top di gamma di Samsung, che molto probabilmente si chiamerà Galaxy S10. Uno dei dettagli più interessanti trapelati su internet potrebbe riguardare l'arrivo sul mercato di tre diverse varianti del telefono: è quanto confermerebbe una certificazione rilasciata da un ente cinese.

In passato erano emersi i nomi in codice di questi tre presunti dispositivi, che leak dopo leak sono tornati alla ribalta diverse volte: i tre prototipi vengono indicati come Beyond 0, 1, e 2 nei documenti interni dell'azienda, ed ognuno di essi è caratterizzato da un prezzo e da una dotazione hardware differente.

Ora grazie al Ministry of Industry and Information Technology, abbreviato in MIIT, l'agenzia che regola le comunicazioni internet e la connettività wireless in Cina, conosciamo anche i codici prodotto dei tre futuri Galaxy S10: i 3 nuovi modelli prodotti dall'azienda "Huizhou Samsung Electronics" vengono identificati con i codici SM-G9700, SM-G9730 ed SM-G9750. Al momento però non sappiamo ancora con quale nome verranno commercializzati, e quando arriveranno sugli scaffali dei negozi.

Il fatto che al Galaxy S9 venga assegnato il codice SM-G9600 (mentre all'S9 Plus il SM-G950) fa pensare che i tre seriali trapelati possano effettivamente essere quelli del Galaxy S10, e delle due varianti.