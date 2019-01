Samsung Galaxy S10: la variante Exynos dietro iPhone Xs Max su Geekbench

Settimana di benchmark per il Samsung Galaxy S10. Dopo la versione con processore Snapdragon, anche quella con processore Exynos è stata intravista su Geekbench, riportando delle delle interessanti differenze rispetto all'altra.

Come vi mostriamo nello screenshot in calce, in modalità single-core il cellulare, che porta il numero di modello SM-G973N, si è fermato a 4382 punti, mentre in multi-core è fermo a 9570. Come dicevamo poco sopra, le differenze rispetto al modello con Snapdragon sono tante: il modello SM-G975U aveva infatti riportato un punteggio 3413 in single core e 10256 in multi core.

Tuttavia, come notato da molti, in modalità single core le prestazioni del Galaxy S10 e Galaxy S10+ sono comunque inferiori a quelle di altri dispositivi: nella classifica generale infatti resta comunque dietro ad iPhone Xs Max, che è fermo a 4777 punti, ma davanti al Galaxy S9+, a 3771, e Galaxy Note 9, a 3642.

Lo stesso si registra anche in modalità multi-core, dove nella classifica generale a farla da padrone è ancora iPhone Xs Max con 11432 punti. Il top di gamma di Samsung, che sarà presentato nel corso dell'evento Unpacked 2019 del 20 Febbraio, si piazza al secondo posto con 10256 punti nella variante con Snapdragon e dietro ad Huawei Mate 20 Pro per quella con Exynos 9820.