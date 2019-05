Samsung Galaxy S10e, router Netgear e monitor Philips in offerta su Amazon

Anche nella giornata di sabato, non mancano le offerte su Amazon. Quest'oggi la nostra notizia è davvero molto ricca, ed include ben tre prodotti, tra cui uno degli smartphone top di gamma 2019 di Samsung, a cui abbiamo affiancato un monitor Philips ed un router Netgear.

Partendo dal monitor, si tratta del Philips 328E9QJAB da 32 pollici curvo, con pannello a LED FHD con risoluzione di 1920x1080 pixel. Il monitor può essere acquistato a soli 199,99 Euro, il 26% in meno rispetto ai 269 Euro di listino, che si traduce in un risparmio netto di 69,01 Euro sul prezzo originale.

Per quanto riguarda invece lo smartphone, si tratta del Galaxy S10e, il cellulare della linea top di gamma 2019 della società coreana, che nella versione con 128 gigabyte di memoria interna (comunque espandibili tramite microSD), e colorazione nera è disponibile a 558 Euro, il 28% in meno rispetto ai 779 Euro imposti dal produttore. Nel momento in cui stiamo scrivendo sono disponibili solo tre unità, motivo per cui vi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

A prezzo scontato troviamo anche il router WiFi Netgear Nighthawk, compatibile con Alexa e Google Home, con streaming in 4K e velocità AD7200. Il prezzo proposto da Amazon è di 279,99 Euro, rispetto ai 479,90 Euro.