Samsung Galaxy S10E, S10 e S10 Plus svelati completamente da GSMArena

La gamma di smartphone Galaxy S10 non ha più segreti. I colleghi d'oltreoceano affermano infatti di essere riusciti a mettere le mani su documenti interni di Samsung che svelano interamente le caratteristiche tecniche di tutti i modelli. Le foto di questi ultimi hanno già fatto il giro del mondo e sappiamo quindi tutto sui nuovi prodotti.

In particolare, stando a quanto riportato dai colleghi di GSMArena, la fonte anonima che ha divulgato i documenti sarebbe vicina alla società sudcoreana. Il team di GSMArena afferma di non essere in grado di verificare al 100% l'originalità delle informazioni, ma esse confermano comunque quanto trapelato online in precedenza attraverso i vari rumor e leak.

Ebbene, come potete vedere nelle immagini presenti qui sotto, Samsung Galaxy S10E (chiamato anche S10 Lite) dovrebbe montare uno schermo Dynamic AMOLED HDR+ da 5,8 pollici con risoluzione QHD+ (2280 x 1080 pixel), protezione Gorilla Glass 5 e foro per la fotocamera anteriore da 10 MP (f/1.9, selfie UHD), un processore octa-core Exynos 9820, 6/8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, una dual camera posteriore da 12MP (f/1.5, OIS) + 16MP (f/2.2, ultra-wide) e una batteria da 3100 mAh. Il sistema operativo sarà probabilmente Android 9 Pie con personalizzazione OneUI. Le colorazioni dovrebbero essere Prism White, Prism Green, Prism Black e Canary Yellow. Il prezzo per la versione da 6/128GB dovrebbe essere fissato a 749 euro.

Samsung Galaxy S10 dovrebbe invece montare uno schermo Dynamic AMOLED HDR+ da 6,1 pollici con risoluzione QHD+ (3040 x 1440 pixel), protezione Gorilla Glass 6 e foro per la fotocamera anteriore da 10 MP (f/1.9, selfie UHD), un processore octa-core Exynos 9820, 6/8GB di RAM, 128/512GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 12MP (f/2.4, tele, OIS, AF) + 12MP (f/1.5, OIS) + 16MP (f/2.2, ultra-wide) e una batteria da 3400 mAh. Il sistema operativo sarà probabilmente Android 9 Pie con personalizzazione OneUI. Le colorazioni dovrebbero essere Prism White, Prism Green, Prism Black. Il prezzo per la versione da 6/128GB dovrebbe essere fissato a 899 euro per la variante da 6/128GB e a 1149 euro per quella da 8/512GB.

Samsung Galaxy S10 Plus dovrebbe montare uno schermo Dynamic AMOLED HDR+ da 6,3 pollici con risoluzione QHD+ (3040 x 1440 pixel), protezione Gorilla Glass 6 e foro per la dual camera anteriore da 10 MP (f/1.9, selfie UHD) + 8MP (f/2.2, per profondità di campo), un processore octa-core Exynos 9820, 6/8/12GB di RAM, 128/512GB/1TB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 12MP (f/2.4, tele, OIS, AF) + 12MP (f/1.5, OIS) + 16MP (f/2.2, ultra-wide) e una batteria da 4100 mAh. Il sistema operativo sarà probabilmente Android 9 Pie con personalizzazione OneUI. Le colorazioni dovrebbero essere Prism White, Prism Green, Prism Black/Luxurious Ceramic Black e Luxurious Ceramic Black (solo 1TB/12GB). Il prezzo per la versione da 6/128GB dovrebbe essere fissato a 999 euro, a 1249 euro per quella da 8/512GB e a 1499 euro per quella da 12GB/1TB.

Tutti e tre i modelli dovrebbero inoltre presentare la certificazione IP68, il supporto al super slow-motion, Dolby Atmos, HDR 10+ e ricarica veloce (anche wireless) e degli speaker e auricolari AKG.