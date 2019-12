Samsung: il Galaxy S11 in arrivo con fotocamera da 108MP e teleobiettivo 5x

Nuovo giorno, nuovo rumor sul Galaxy S11. Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, il telefono di punta di Samsung del 2020 sfoggerà un sensore fotografico da 108 megapixel per la fotocamera principale, ed un teleobiettivo ultrawade e 5x separato.

Secondo l'agenzia di stampa, lo smartphone potrebbe anche includere un sensore Time of Flight (ToF), come quello visto sul Galaxy Note 10 Plus di quest'anno.

Samsung starebbe pianificando di utilizzare le fotocamere da 108 megapixel e lo zoom ottico 5x nel nuovo smartphone pieghevole, il successore del Galaxy Fold etichettato come “Galaxy Fold clamshell device” da Bloomberg. A riguardo però le informazioni sono poche e bisogna capire che tipo di form factor abbia scelto Samsung: alcuni rumor emersi nelle ultime ore parlavano di una scocca a "conchiglia", in stile Motorola RAZR, mentre per altri potrebbe essere simile alla prima generazione ma con una cerniera invisibile.

Sul sensore da 108 megapixel ormai appare scontato l'utilizzo, in quanto non è la prima volta che emergono rumor di questo tipo. Samsung con ogni probabilità utilizzerà lo stesso chip di Mi Mix Alpha di Xiaomi e di Mi Note 10.

Nessuna informazione invece in merito al sensore per le impronte digitali che secondo alcuni rapporti potrebbe supportare la scansione di due impronte in contemporanea.