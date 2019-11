Samsung Galaxy S11 in arrivo con la funzione Space Zoom 100X?

Secondo quanto riferito, Samsung sarebbe ormai pronta ad iniziare la produzione della lineup Galaxy S11. Ed in attesa della presentazione ufficiale, continuano ad emergere alcune informazioni sulla scheda tecnica dei prossimi smartphone. In particolare, in molti sostengono che le principali novità riguarderanno il comparto fotografico.

Oltre alla capacità di scattare foto a risoluzioni ultra elevate, quest'oggi un nuovo rapporto afferma che potrebbe arrivare anche la funzione Space Zoom 100X. A riguardo non sono emerse molte indicazioni, e resta da capire che tipo di approccio adotterà la compagnia coreana per consentire agli utenti di ottenere il massimo zoom disponibile attualmente sul mercato.

La fotocamera dovrebbe essere da 108 megapixel, come scoperto dai ragazzi di XDA nell'applicazione "Fotocamera" di Samsung, che conterrebbe alcuni riferimenti espliciti al comparto fotografico del nuovo top di gamma.

Il modello ultratop Galaxy S11+ arriverà con un display AMOLED da 6,9 pollici con supporto alla frequenza di 120 Hz, con cornici più sottili nella parte superiore della scocca.

Gli smartphone dovrebbero essere basati sui processori Samsung Exynos 990 ed il chipset Qualcomm Snapdragon 865, ovviamente a seconda della regione di disponibilità. Sono previsti miglioramenti anche dal fronte della batteria, che supporterà la ricarica wireless e wireless inversa.

Secondo alcuni rapporti, la presentazione sarebbe prevista per il 18 Febbraio.