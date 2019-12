Samsung Galaxy S11 si chiamerà S20? Intanto spunta la data di presentazione

In attesa di conoscere la scheda tecnica completa, continuano a trapelare informazioni sul Samsung Galaxy S11. Secondo quanto appreso da varie testate, nel 2020 il colosso coreano potrebbe rivoluzionare lo schema della nomenclatura per i propri smartphone. Il Galaxy S11, quindi, dovrebbe chiamarsi Galaxy S20, proprio per celebrare il 2020.

Ma non è tutto, perchè il sito web israeliano G-Rafa riferisce che l'evento di presentazione Unpacked 2020 si terrà l'11 Febbraio a San Francisco, in anticipo di due settimane rispetto al Mobile World Congress di Barcellona, dove nei passati anni è stato mostrato il dispositivo proprio per sfruttare l'eco mediatico della fiera catalana.

La stessa testata conferma anche alcuni rumor emersi in precedenza, secondo cui il Galaxy S20 (o S11) sarà mostrato insieme al Galaxy Fold 2, la seconda generazione dello smartphone pieghevole della compagnia asiatica, che dovrebbe includere un display pieghevole a conchiglia ed uno strato protettivo in vetro sulla parte superiore dello schermo al posto della plastica. Sul prezzo, che rappresenta la principale domanda degli utenti, non sono però emerse indicazioni a riguardo.

Nel corso dell'evento Unpacked 2020 dovrebbero vedere la luce anche le Galaxy Buds 2, la seconda generazione delle cuffie wireless senza fili che andranno ad inserirsi nello stesso segmento di mercato delle AirPods.