Samsung Galaxy S11+, un leaker sicuro: 'la fotocamera sarà potente come un'arma nucleare'

Nuovo giorno, e nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy S11, lo smartphone top di gamma che la società coreana dovrebbe lanciare a ridosso del MWC di Barcellona di Febbraio. Il popolare leaker Ice Universe si dice certo che il Galaxy S11+ utilizzerà il sensore ISOCELL Bright HM1 da 108 megapixel, già integrato nell'Mi Note 10 di Xiaomi.

Ma non è tutto, perchè nel breve tweet Ice Universe sostiene anche che l'S11+ sarà in grado di scattare ottime fotografie anche in condizioni di scarsa luminosità, e Samsung si affiderà alla tecnologia Nanocell per migliorare le immagini acquisite e che è descritta come "più avanzata della Tetracell".

Sono previste delle modifiche al comparto dedito all'acquisizione dei video, che sarà diverso rispetto a quello di S11 ed S11e. Su Galaxy S11 Plus infatti sono previsti dei miglioramenti importanti, grazie ad un modulo fotografico "enorme", che secondo Ice Universe renderà lo smartphone "la vera arma nucleare di Samsung".

Alcuni rumor emersi nei passati giorni parlavano anche della presenza di una batteria più grande su S11, addirittura da 5.000 mAh. Secondo alcune voci di corridoio, il colosso coreano potrebbe presentare Galaxy S11 e Galaxy Fold 2 insieme, ma ad oggi siamo ancora lontani dalle conferme di rito. Vi terremo ovviamente aggiornati.