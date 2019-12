Samsung Galaxy S11 potrà registrare video in 8K? La conferma da Qualcomm

Dopo le indiscrezioni sul sensore per le impronte digitali, di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri, quest'oggi emergono nuovi rumor sul Galaxy S11 che Samsung dovrebbe lanciare prossimamente. Qualcomm avrebbe indirettamente confermato che il top di gamma 2020 della società coreana sarà in grado di registrare video in 8K.

Per molti si tratta della naturale evoluzione della scheda tecnica, in quanto la maggior parte dei dispositivi attualmente presenti sul mercato sono in grado di acquisire filmati in 4K anche a 60 fps, ecco perchè dal momento che i produttori stanno spingendo massicciamente sui comparti fotografici degli smartphone, è lecito attendersi lenti in 8K già dal prossimo anno.

Samsung come sempre adotterà due tipi di processore: lo Snapdragon 685 o 765 per il mercato americano, e l'Exynos 990 per quello europeo. Il chip proprietario supporta la registrazione video 8K a 30 fps, la stessa della controparte di Qualcomm. Entrambi sono accomunati anche dal supporto 5G.

Ovviamente tutto dipenderà dal sensore fotografico, che dovrà essere in grado di acquisire i dati alla massima risoluzione. Secondo alcuni rumor emersi in passato, l'S11 dovrebbe utilizzare il sensore da 108 megapixel ISOCELL con la funzione Space Zoom 100X.



Per le conferme di rito, però, come sempre bisognerà aspettare ancora qualche mese.