Samsung Galaxy S20 vicino ad Android 13: beta One UI 5.0 disponibile

Già sappiamo quali sono gli smartphone Samsung che riceveranno Android 13 entro fine 2022, ma gli sviluppatori della società sudcoreana stanno già lavorando per tanti altri dispositivi mobili. Tra di essi c’è anche Samsung Galaxy S20, che ha iniziato a ricevere una versione beta di One UI 5 proprio in queste ore.

Nel forum della community Samsung lo staff ha pubblicato un post con il quale ha ufficialmente dato il via al programma beta di One UI 5 per la gamma Galaxy S20 in Corea del Sud: come da prassi, i tester potranno registrarsi tramite l'app Samsung Members e scaricare l’update una volta disponibile. Questa novità al momento si limita ai confini domestici dell’azienda, ma non va escluso un approdo nelle prossime settimane – o entro fine 2022 – anche in Italia.

L’aggiornamento ad Android 13 con questa sua iterazione è tutt’altro che stabile, ovviamente, ma già permetterà agli utenti di gustare le novità chiave tra animazioni e gesti migliorati, oltre a tutti gli inediti temi personalizzati dai designer Samsung responsabili della creazione della personalizzazione One UI 5.

Se siete in possesso di Samsung Galaxy S20 e volete accedere all’ultima versione del robottino verde il prima possibile, dunque, sarete costretti a pazientare ancora per diverse settimane in vista di un possibile rilascio della medesima beta nel Belpaese. Altrimenti, sarà necessario attendere il release stabile definitivo atteso per il 2023.

